Favara. Con determina sindacale, annullata la tradizionale Fiera d’ottobre per evitare assembramenti

Aumentano i casi di contagio da Covid 19 nella provincia di Agrigento. Ed anche Favara, nei giorni scorsi, ne ha registrati. Per evitare assembramenti e limitare, così, la possibilità di proliferazione del virus, la sindaca di Favara Anna Alba ha firmato la determinazione sindacale num. 71 del 18 settembre 2020, avente per oggetto: “Revoca determinazione sindacale n. 66 dell’11/09/2020 avente per oggetto “Istituzione Fiera 25 d’ottobre 2020”. Infatti, nella determina num. 66, era stato confermato lo svolgimento della tradizionale fiera ottobrina favarese ma, come si evince dalle motivazioni della revoca- “considerato che la fiera del 25 ottobre è occasione di incontro tra i cittadini di Favara; è consuetudine che i cittadini dei paesi limitrofi vengono a visitare la Fiera; che si sono verificati dei casi di Coronavirus; che lo svolgimento della fiera può causare assembramento di persone; le poche risorse umane della Polizia municipale non possono garantire un controllo continuo per il rispetto del distanziamento tra le persone, Per quanto considerato, DETERMINA di revocare la determinazione sindacale num. 66 dell’11/09/2020 avente per oggetto “Istituzione Fiera del 25 ottobre 2020” .

A cascata e con determina num. 72 del 18/09/2020, è stata revocata anche l’Istituzione della Fiera dell’agricoltura del 25 ottobre 2020″.

(Foto: immagine di repertorio)