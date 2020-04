Favara. Con ordinanza sindacale num. 49 del 17/04/2020 cambia ancora il calendario di conferimento dei rifiuti

Sul sito del comune di Favara una nuova ordinanza- la numero 49- in merito alla variazione del calendario dei rifiuti. Non si conferisce ancora l’organico. Ecco quanto scritto, con relativo calendario variato a decorrere da domani 18 aprile 2020.

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che con Ordinanza Sindacale n. 49 del 17/04/2020, preso atto dell’impossibilità di conferimento del rifiuto organico presso l’impianto RACO di Catania, aperto parzialmente per motivi logistici, in attesa della piena regolarità del conferimento, in un periodo di grave emergenza pandemica a causa del Covid-19, al fine di poter conferire la frazione indifferenziata (organico + secco residuo), a decorrere da sabato 18/04/2020 fino a data da destinarsi, è stata disposta la modifica del calendario di raccolta domiciliare dei R.S.U. per le utenze domestiche e non domestiche, così come segue:

UTENZE DOMESTICHE

Lunedì – Rifiuto indifferenziato

Martedì – Plastica/alluminio – Vetro

Mercoledì – Rifiuto indifferenziato

Giovedì – Carta e cartone

Venerdì – Plastica/alluminio – Indumenti usati

Sabato – Rifiuto indifferenziato

UTENZE NON DOMESTICHE

Lunedì – Rifiuto indifferenziato – Imballaggi cartone

Martedì – Plastica/alluminio – Vetro

Mercoledì – Rifiuto indifferenziato

Giovedì – Carta

Venerdì – Plastica/alluminio – Imballaggi cartone

Sabato – Rifiuto indifferenziato – Vetro

Si invita la cittadinanza ad osservare scrupolosamente il calendario sopra citato e di fornire la massima collaborazione al fine di limitare i disagi che con l’attuale emergenza COVID-19, possono ulteriormente aggravarsi.