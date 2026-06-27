Favara, concluso il corso di informatica dell’Unitre Empedocle “Non è mai troppo tardi… per imparare”

Si è concluso con successo il corso base di informatica promosso dall’Unitre Empedocle di Favara, un’iniziativa dedicata agli iscritti dell’associazione e pensata per offrire strumenti pratici utili nella vita di tutti i giorni. Un percorso formativo che ha confermato come la voglia di imparare non conosca limiti di età. Avviato all’inizio di marzo 2026, il corso è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Unitre, il Comune di Favara e l’Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati”. Fondamentale la disponibilità del sindaco Antonio Palumbo e della dirigente scolastica, la professoressa Carmela Broccia, che hanno consentito l’utilizzo dell’aula informatica della scuola, dotata di postazioni in rete, connessione internet, videoproiettore e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle lezioni. Durante il percorso, i partecipanti hanno acquisito le conoscenze di base sull’utilizzo del sistema operativo Windows, dei programmi Word ed Excel, compresa la realizzazione di grafici, oltre ad approfondire l’interfacciamento tra smartphone e computer e l’utilizzo della posta elettronica.



Nonostante l’età dei corsisti, il progetto ha registrato una partecipazione costante e un forte interesse. Gli allievi hanno seguito le lezioni con impegno, entusiasmo e determinazione, dimostrando come la formazione continua possa rappresentare un’importante occasione di crescita personale e di inclusione digitale. L’iniziativa rientra nell’area “Formare”, una delle quattro linee guida del programma annuale dell’Unitre Empedocle Favara, insieme a “Informare”, “Cultura e Arte” e “Attività socio-ricreative”. Un’offerta che punta a favorire l’apprendimento permanente, la socializzazione e il benessere delle persone.



Il presidente dell’Unitre, Amedeo Cavallaro, sottolinea come l’associazione, attraverso le proprie attività, persegua l’obiettivo di accrescere le conoscenze dei soci, favorire rapporti di amicizia e condivisione e contribuire a mantenere la mente attiva, promuovendo un invecchiamento più sereno e partecipato. Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati”, Carmela Broccia. “La scuola è lieta di aver ospitato questa significativa iniziativa dell’Unitre, che testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni educative e territorio. Vedere i corsisti dell’Università della Terza Età affrontare con entusiasmo il percorso di informatica, mettersi in gioco e continuare a formarsi rappresenta un esempio prezioso per tutta la comunità. Il loro impegno dimostra che la voglia di conoscere e di crescere non ha età e dà pieno significato al titolo di questa iniziativa: “Non è mai troppo tardi… per imparare”.



Le lezioni sono state affidate ai docenti Amedeo Cavallaro, presidente dell’Unitre Empedocle Favara, e Francesca Vitello, direttrice dei corsi dell’associazione, che hanno seguito i partecipanti lungo l’intero percorso formativo, contribuendo al buon esito dell’iniziativa.

