Favara, Confasi Sicilia dona un defibrillatore all’associazione onlus“Davide per lo sport”.

La Confasi Sicilia dona un defibrillatore all’associazione onlus di Favara “Davide per lo sport” tramite l’Onlus Orizzonti Futuri. Alla manifestazione di consegna, svoltasi presso il comune erano presenti i genitori e il fratello di Davide Licata, il giovane cestista prematuramente scomparso a dodici anni cui è intitolata l’associazione, il responsabile provinciale della Confasi Riccardo Montalbano e il presidente regionale dell’organizzazione sindacale Davide Lercara. Per l’amministrazione era presente il sindaco della città Antonio Palumbo. “ E’ il terzo dispositivo salvavita che doniamo nel giro di qualche mese tramite l’Onlus Orizzonti Futuri– dichiara il presidente Lercara. “Crediamo fortemente nello sport e nei valori che trasmette tra i giovani e nella società. Quello di oggi è un segno tangibile del nostro impegno in questa direzione”. L’onlus “Orizzonti Futuri” opera da sempre quale supporto e sostegno alla confederazione sindacale per le diverse finalità sociali che la Confasi intraprende durante tutto l’anno.