Favara, confronto tra sindacati e sindaco sul personale comunale

Si è svolto questa mattina a Favara un incontro tra il sindaco Antonio Palumbo, i rappresentanti sindacali Salvatore Parello (segretario CISL) e Vincenzo Lo Re (segretario CSA), rappresentanti della Cgil e UIL, le organizzazioni sindacali e la Rsu del comune. Al centro della discussione, alcune questioni fondamentali legate al personale comunale Asu su turnazione, reperibilità, specifiche responsabilità e sistema di valutazione della performance. Temi che toccano da vicino i diritti e le condizioni di lavoro dei dipendenti, ma anche l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Durante il confronto, è emersa la volontà comune di affrontare questi temi in modo concreto, partendo da un’attenta valutazione delle risorse disponibili e delle opportunità offerte dalle nuove normative nazionali. I sindacati hanno ribadito la necessità di garantire equità e riconoscimento economico ai lavoratori, chiedendo l’avvio di misure attese da tempo, come le progressioni orizzontali e l’adeguamento delle indennità. Il sindaco, da parte sua, ha spiegato che alcune decisioni potranno essere prese solo dopo l’approvazione dei documenti contabili in corso di definizione. In particolare, si attende il rendiconto e il bilancio di previsione, passaggi indispensabili per stabilire con precisione il margine di spesa su cui il Comune potrà contare.

Di seguito, il resoconto completo dell’incontro e delle decisioni in attesa dei prossimi passaggi tecnici e politici. “Parlando del fondo, in particolare della contrattazione e del fondo accessorio per i dipendenti (come turnazione, reperibilità, responsabilità e performance), abbiamo deciso di prendere un po’ di tempo prima di costituirlo. Questo perché una nuova legge nazionale – il Decreto Pubblica Amministrazione, DL 25/2025 – permetterà ai Comuni che soddisfano i requisiti di aumentare la spesa per il personale fino al 48%, basata sui tabellari del 2023. Non appena avremo i documenti contabili, potremo valutare quanto margine abbiamo per aumentare il fondo. Questo potrebbe darci l’opportunità di incrementare le risorse destinate alla performance, alle progressioni orizzontali e alla contrattazione decentrata. Ci aggiorneremo quando i bilanci saranno pronti. Il rendiconto è in fase finale e si prevede che venga approvato entro l’estate. Successivamente, ci sarà il bilancio di previsione, che dovrà essere completato entro il 15 settembre, per poter richiedere anche il contributo regionale per l’integrazione delle ore ASU. Il sindaco si è impegnato a definire i documenti contabili entro quella data, poiché anche il fondo dipende da questo. Abbiamo inoltre richiesto l’avvio delle progressioni orizzontali – ora denominate “differenziale stipendiale” – che a Favara non vengono attuate da trent’anni. Sarà uno dei punti da discutere con la delegazione trattante. Rimangono in sospeso i buoni pasto e il pagamento della performance degli anni passati. Quest’ultima non è stata ancora liquidata perché manca la relazione dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), che attende il parere dei revisori. Il sindaco ha promesso di sollecitare i revisori per sbloccare la situazione e garantire il pagamento della performance entro il 2025. Per quanto riguarda i buoni pasto, si farà una verifica per capire se è possibile estenderli anche ai lavoratori part-time, magari con rientri programmati. L’adeguamento dell’orario di lavoro è strettamente legato al bilancio, senza i numeri contabili, non possiamo capire qual è la reale capacità di assunzione. Il sindaco ha in mente di dare priorità a servizi come la polizia locale, il verde pubblico e gli operai. Tuttavia, noi abbiamo proposto di considerare la possibilità di rispondere a tutti i lavoratori part-time, dato che si tratta di un part-time involontario. Le risorse per le assunzioni sono in gran parte a carico della Regione, e i risparmi derivanti dai pensionamenti sono stati utilizzati per potenziare i servizi. Ma non è giusto che siano sempre i lavoratori a pagare il prezzo di questi servizi: è come se in un’azienda il costo del lavoro fosse coperto da qualcun altro. È fondamentale riportare tutto alla normalità”. Lo dicono Salvatore Parello segretario CISL e Vincenzo Lo Re segretario CSA.