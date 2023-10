Favara: Consiglio Comunale in seduta d’urgenza per l’approvazione della convenzione “Area Urbana Funzionale di Agrigento”

Il Presidente del Consiglio Comunale di Favara, Dott.ssa Miriam Mignemi, ha annunciato una seduta straordinaria con carattere d’urgenza che si terrà il 4 Ottobre 2023 alle ore 12:00 nella sala consiliare di Piazza Cavour. Questa riunione sarà aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming per permettere a tutti i cittadini di seguire gli sviluppi in tempo reale.

Il principale punto all’ordine del giorno sarà l’approvazione dell’importante schema di convenzione denominata “Area Urbana Funzionale di Agrigento”. Questa convenzione coinvolge non solo il Comune di Agrigento, ma anche i comuni limitrofi di Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, Porto Empedocle, Raffadali, Siculiana e Realmonte. La convenzione mira a stabilire le basi per l’attuazione delle politiche territoriali della Regione siciliana nel periodo di programma 2021-2027.