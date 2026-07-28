Favara, Consiglio comunale straordinario e urgente. In aula il 30 luglio per il Piano rifiuti e le tariffe Tari

Il Consiglio comunale di Favara torna a riunirsi in sessione straordinaria e con carattere d’urgenza. La presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi ha convocato l’aula per giovedì 30 luglio 2026 alle ore 19.30, presso la sala consiliare di piazza Cavour.

La seduta sarà trasmessa anche in diretta streaming e sarà dedicata a due punti inseriti all’ordine del giorno, con particolare attenzione alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e alla Tari.

Il punto centrale della seduta riguarda invece il Piano economico finanziario del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, validato dall’Ente territorialmente competente.

Il Consiglio comunale sarà quindi chiamato a prendere atto del Piano economico finanziario e, sulla base dello stesso, ad affrontare l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2026.

La seduta assume dunque particolare importanza per i cittadini, considerato che le decisioni dell’aula riguarderanno direttamente la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e la relativa fiscalità comunale.

L’appuntamento è fissato per giovedì 30 luglio alle 19.30 nella sala consiliare di piazza Cavour. I cittadini potranno seguire i lavori anche attraverso la diretta streaming.