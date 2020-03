Favara. Consiglio comunale urgente e straordinario. Si presentano solo 8 consiglieri. Rinviato a stasera alle ore 19.00

Un consiglio comunale urgente e straordinario con un solo punto all’ordine del giorno: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016- 2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. 118/2011)”. Chiamato anche a porte chiuse, senza pubblico ma solo con la presenza della stampa per mantenere quel metro di distanza l’uno con l’altro. Eppure, nonostante nella giornata di ieri, lo stesso presidente del consiglio comunale Salvatore Di Naro, insieme al vice Giuseppe Nobile con l’ausilio di alcune volenterose impiegate avevano, come di può vedere dalle foto, sanificato (?) l’aula consiliare, armati di spruzzino e carta, la seduta di ieri sera è stata disertata.

Al primo appello, chiamato subito dopo le 19.00- come si può vedere dalla diretta streaming sulla pagina Facebook del sito del Comune di Favara, erano presenti soltanto 8 su 24. Per l’amministrazione presente l’assessore Maggiore e l’assessore Caramazza. Rinviato, si presenteranno solo 7: Di Naro, Nobile, Failla, Cusumano, Lentini, Bellavia, Fallea. Dunque, impossibile discutere l’importante punto all’ordine del giorno. Inevitabile rinviare la seduta ad oggi, mercoledì 11 marzo, alle ore 19. Diversi gli appelli da parte dei consiglieri di posticipare la seduta alla luce dell’emergenza coronavirus. Anche l’assessore Maria Laura Maggiore ha provato insieme al Presidente Di Naro a chiedere una proroga, scrivendo al Ministero e alla Prefettura, ma come ha comunicato l’assessore al bilancio Maria Laura Maggiore “Stamattina, in relazione alle nuove disposizioni del DPCM di ieri sera, io e il Presidente Di Naro abbiamo inviato una nota a Sua Eccellenza il Prefetto e al Direttore Generale, affari interni e territoriali, Dott. Colaianni. le linee sono intasate. Abbiamo mandato anche una pec. Il termine è perentorio”.

I consiglieri sono chiamati a ripresentarsi oggi. Seguiremo la diretta streaming.