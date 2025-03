Favara. Continuano con successo le attività di screening gratuito dell’associazione Culturale “Salus Vita”

Continuano gli appuntamenti di prevenzione con attività di screening gratuito organizzati dall’associazione culturale “Salus Vita” di Favara.

Infatti, si è tenuta ieri domenica 2 marzo dalle ore 8.30 alle 13.00, la giornata di screening gratuito per la prevenzione di malattie cardiovascolari che ha visto la collaborazione del dott. Marco Martello, dirigente medico cardiologia ospedale “S. G. Di Dio” di Agrigento, del dott. Giuseppe Piscopo, Medico Medicina Generale, del dott. Leandro Lo Curcio e della Farmacia Aurea. Il lavoro sinergico tra i professionisti della sanità, giunto al terzo appuntamento, ha registrato un’ottima partecipazione e condivisione tra i favaresi i quali hanno manifestato l’interesse ad altre attività del genere. “Le giornate di screening gratuito- come afferma la prof.ssa Valentina Piscopo, Presidente dell’associazione Salus Vita- sono importanti poiché permettono di individuare, qualora presenti, possibili patologie”. L’associazione Salus Vita si pone come obiettivo quello di creare un ponte tra il medico di famiglia, specializzato in Medicina Generale, e il medico specialista. Soddisfatti i dott.ri Marco Martello e Giuseppe Piscopo. Per il dott. Giuseppe Piscopo “ll medico di famiglia ha un ruolo primario nella prevenzione delle malattie, poiché conosce il proprio paziente e spesso anche i componenti della sua famiglia. Ciò permette di individuare e indirizzare quei soggetti che possono essere a rischio di sviluppare patologie, come il diabete o le patologie cardiovascolari. È anche importante sensibilizzare le persone allo screening precoce che non riguarda solo le patologie oncologiche.

Queste giornate di screening spesso ci permettono di individuare in fase iniziale un inizio di malattia, come nel caso odierno, in cui abbiamo individuato alcuni casi di ipercolesterolemia, e alcune ipertensioni arteriose di cui i soggetti non ne erano consapevoli”. Dello stesso avviso è il cardiologo Marco Martello il quale ribadisce che ” nonostante la giornata di festa, è stata una mattinata partecipata che ha visto la presenza di circa 20 pazienti e alcuni di loro sono stati riscontrati fattori di rischio cardiovascolari. Ciò esplica l’importanza di giornate del genere, volte alla prevenzione attraverso lo screening. Inoltre- conclude il dott. Martello- è fondamentale la collaborazione con il medico di medicina di base poiché fa da ponte con lo specialista il quale è il primo step nel bloccare o rallentare lo sviluppo della patologia”.

“I membri dell’associazione “Salus Vita”, ci dice il dott. Leandro Lo Curcio, sono in moto per organizzare altre attività efficaci per promuovere uno stile dei vita sano e non sottovalutare nessun possibile campanello d’allarme”.