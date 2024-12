Favara: Continuano i lavori di ripristino della segnaletica per gli stalli dedicati alle persone con disabilità

A Favara proseguono con impegno le attività di ripristino della segnaletica per gli stalli destinati alle persone con disabilità. Un’azione resa possibile grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale, l’associazione Associazioni in festa, l’AIDO Favara e numerosi partner privati, che stanno lavorando per rendere la città più accessibile e rispettosa dei diritti di tutti. Nella giornata odierna, gli interventi hanno interessato piazza Cavour, dove è stata ridisegnata una parte della segnaletica orizzontale, restituendo ordine e chiarezza agli spazi riservati. I lavori proseguiranno domani, giovedì, e si estenderanno ad altre aree strategiche della città. Questi interventi hanno un duplice obiettivo: da un lato migliorano la fruibilità degli spazi urbani, garantendo a tutti i cittadini il diritto alla mobilità; dall’altro, agevolano le attività di controllo e sanzione, rafforzando il contrasto agli utilizzi impropri degli stalli riservati. Un appello importante viene rivolto alla cittadinanza: rispettare questi spazi dedicati è un segno di civiltà e sensibilità verso le persone con disabilità. Ogni gesto di attenzione contribuisce a costruire una comunità più inclusiva, solidale e attenta alle necessità di ciascun individuo.