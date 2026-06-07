Favara. Continuano i successi internazionali della soprano favarese Alida Capobianco

Continua ad arricchirsi di successi il carnet artistico della soprano di Favara Alida Capobianco che nell’ultimo periodo ha debuttato come soprano solista nel Gloria di Vivaldi e la Missa Brevis K275 di Mozart e al Concerto di Capodanno nella Sala Grande del Teatro Massimo di Palermo, entrambe dirette dal Maestro De Luca.

Classe 1998, la brillantezza della voce di Alida Capobianco ha conquistato l’Oriente. Infatti, tra le sue ultime performance particolarmente evocativa quella del 4 Marzo 2026 presso il Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre di Colombo, nello Sri Lanka (Asia). “Si tratta di un progetto molto importante che ha coinvolto molti compositori del panorama nazionale, che ha proposto la composizione e la messa in scena di un’opera innovativa con l’uso dell’intelligenza artificiale, con l’utilizzo scenico di Robot e del Metaverso“. A parlare è proprio la soprano di Favara la quale ci spiega anche che il personaggio, che ha interpretato è Marfisa, guerriera Saracena che “ha riscontrato molto successo tra il pubblico presente nei teatri” distinguendosi per la qualità vocale e interpretativa nonostante si trattasse di un personaggio molto complesso da interpretare.

Sempre Alida Capobianco , ci racconta che l’opera messa in scena presso il Teatro Nazionale Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa di Colombo, Sri Lanka, è una rivisitazione contemporanea dell’Orlando Furioso di Ariosto ma in chiame digitale da titolo “FURIOSO – Opera Digitale, dall’Orlando di Ludovico Ariosto. “L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Sri Lanka e ha coinvolto otto conservatori e due università del Sud Italia. FURIOSO ha fuso secoli di tradizione poetica con una tecnologia digitale immersiva di fronte a un pubblico dal vivo di oltre 1000 spettatori, tra cui autorità diplomatiche e il Ministro degli Affari Religiosi e Culturali dello Sri Lanka. FURIOSO trae le sue radici creative dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto , la monumentale epopea rinascimentale del XVI secolo nata a Ferrara, a sua volta ispirata alla leggenda medievale del paladino Orlando”.

Ma negli anni, la soprano Alida Capobianco ha collezionato partecipazioni e premi.

Da ricordare che la carriera internazionale della giovane soprano si è arricchita anche di un concerto solistico presso la sala dello Space Museum di Hong Kong (Cina), confermando la crescente attenzione che il suo talento sta ricevendo oltre i confini italiani, ha ricevuto inoltre dei premi all’International Victoria Hong Kong Competition 2025, dove ha ottenuto due premi, il Platinum Prize e l’Exceptional Prize. Il programma presentato per il debutto era molto vario e ha previsto l’interpretazione di importanti arie tratte dal repertorio Operistico, da Musetta della Boheme fino ad arrivare a Lauretta di Gianni Schicchi di Puccini, Juliette di Gounod e Norina del Don Pasquale di Donizetti.

Un estratto delle motivazioni del premio:

“La performance ha messo in luce una solida base vocale e una tecnica di notevole livello. Il timbro, chiaro e omogeneo, si è distinto per una qualità piacevole e perfettamente adatta allo stile dei brani eseguiti. Particolarmente impressionante è stato il controllo del respiro: il flusso d’aria è rimasto costante e ben sostenuto per tutta l’esecuzione, permettendo di affrontare con sicurezza sia le frasi più lunghe sia i passaggi melodici più intricati, a testimonianza di una lodevole padronanza tecnica. Le note acute sono state eseguite con grande efficacia, risuonando con chiarezza e naturalezza, senza mai risultare forzate, mentre l’articolazione è rimasta precisa e curata in ogni passaggio”.

Attualmente Alida Capobianco è dottoranda di ricerca in Produzione Artistica dell’Opera Lirica, occupandosi dal punto di vista accademico della ricerca su alcune delle opere piu’ importanti del 1700 e prosegue la propria attività concertistica in Italia e all’estero.