Favara. Contrada Piana dei Peri: Presentati gli atti tecnici per l’installazione dell’antenna mobile

La società Wind-Tre ha avviato l’installazione di una moderna antenna per la telefonia mobile nella contrada Piana dei Peri, precisamente in via Cicero e De Francisca. Per garantire la massima trasparenza e coinvolgere i residenti e gli interessati, il Comune di Favara ha reso disponibili gli atti e gli elaborati tecnici relativi al progetto sul proprio sito web a partire dal 30 maggio. I cittadini che risiedono nell’area interessata, sia individualmente che tramite comitati e associazioni, hanno l’opportunità di consultare il progetto presentato dalla società privata e, qualora ritengano che esso possa arrecare loro dei disagi, sono invitati a esprimere una motivata opposizione. Per farlo, è possibile presentare memorie ed osservazioni entro trenta giorni dalla data di deposito e trenta giorni a partire dalla pubblicazione dell’avviso tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo suap@pec.comune.favara.ag.it. Si ricorda che il documento trasmesso via PEC deve essere firmato digitalmente oppure deve essere accompagnato da una fotocopia in formato PDF del documento di identità.

Il sindaco Antonio Palumbo ha commentato la situazione affermando: “L’amministrazione comunale, come già avvenuto per l’installazione di un nuovo impianto nella zona di piazzetta della Pace, ascolterà le opinioni dei residenti e, se necessario, resisterà nelle sedi opportune”.

L’iniziativa di coinvolgere attivamente i cittadini testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel tutelare gli interessi e le preoccupazioni della comunità locale. Il dialogo aperto con i residenti e la considerazione delle loro opinioni consentiranno di valutare attentamente le implicazioni del progetto e adottare le azioni più appropriate per il benessere e l’armonia della zona interessata. Qui il link dell’avviso: bit.ly/3oLfwW3