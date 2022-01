Favara. Contrasto alla diffusione del Covid-19, via alle vaccinazioni per gli studenti

Contrasto alla diffusione del Covid-19, martedì e mercoledì dalle 9 alle 19 via alle vaccinazioni per gli studenti favaresi dai 12 anni.

L’opportunità è stata concessa dal Comune in collaborazione con il Distretto Sanitario e con il Dipartimento Prevenzione dell’Asp. L’ambulatorio sarà allestito all’interno della palestra della scuola “Falcone e Borsellino” di via Olanda, e gli studenti saranno sottoposti a vaccinazione su base volontaria, dietro autorizzazione dei genitori che devono, anche, accompagnare i propri figli minori.

Martedì 25 potranno vaccinarsi gli allievi che frequentano la scuola “Falcone-Borsellino”, l’istituto alberghiero “Ambrosini”, l’istituto professionale “Fermi la scuola “Bersagliere Urso -Mendola”.

Giorno 26 invece vaccinazioni aperte per gli studenti delle scuole “Guarino”, “Brancati”, “Martin Luther King” e il Cpia.

Si ricorda che sono esclusi gli alunni dai 5 agli 11 anni, perché per legge devono ricevere il vaccino in ambiente ospedaliero.

“La nostra è una precisa scelta scientifica e socio-sanitaria – spiega il vicesindaco Antonio Liotta -. Come Amministrazione abbiamo scelto la corretta strada della vaccinazione come criterio utile a garantire il diritto alla salute e allo studio anche per il futuro”.

L’Ente è in attesa che l’Asp provveda a realizzare le annunciate operazioni di screening per la popolazione scolastica.