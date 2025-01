Favara: Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, domande entro il 1° marzo

Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, c’è tempo fino al prossimo 1 marzo per presentare richiesta al Comune di Favara. A renderlo noto è l’assessore ai Servizi sociali Vincenzo Cassaro. I contributi possono essere concessi per interventi su immobili privati già esistenti sul territorio di Favara dove risiedono in forma effettiva stabile e abituale disabili con menomazioni o limitazione funzionali permanenti. Le risorse possono essere concesse anche per l’acquisto d’attrezzature per consentire di facilitare agli immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza.

Possono accedere al contributo: 1) I disabili con menomazione o limitazione funzionali permanenti di carattere motorio ed i non vedenti; 2) Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente; 3) I condomini dove risiedono tutte le categorie di potenziali beneficiari e i centri o istituti residenziali destinati all’assistenza di persone con disabilità. A presentare domanda possono essere o il portatore di handicap o chi ne ha la potestà o la tutela.

La documentazione da presentare: 1)Domanda in bollo indirizzata al sindaco del comune di Favara;

2)Descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista; 3) Certificato medico che attesti l’handicap e certificato d’invalidità rilasciato dall’ Asp, che attesti la difficoltà di deambulazione; 4) Un’autocertificazione contenente: indirizzo completo di ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente; descrizione degli ostacoli; attestazione dei requisiti soggettivi, necessari alla concessione del contributo; attestazione che l’opera non è stata ancora eseguita e di avere, o non avere altre richieste di contributo per lo stesso intervento. Il contributo sarà erogato in proporzione alla spesa sostenuta. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali.