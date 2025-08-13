Favara, controlli e sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti in piazza Garibaldi

Non si fermano le attività di accertamento del settore Ambiente e della Polizia Locale di Favara per individuare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti. Questa mattina, alla presenza dell’assessore Lillo Attardo, operatori ecologici e vigili urbani hanno aperto alcuni sacchi rinvenuti in piazza Garibaldi, trovando tracce utili per risalire agli autori.



L’intervento rientra in una serie di controlli mirati per contrastare il fenomeno dell’inciviltà urbana. I sacchi non conformi non saranno raccolti e, per chi verrà identificato, scatteranno le relative sanzioni. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha commentato la vicenda con un post pubblicato sui social, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel tutelare il decoro della città e ribadendo che non ci sono alternative: i cittadini devono rispettare le regole e differenziare correttamente i rifiuti.

