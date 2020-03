Favara. Convocato il consiglio comunale. Tra i punti da approvare il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

Anche il Comune di Favara ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre riconoscendole alti meriti nella difesa dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Superstite dell’Olocausto, due anni fa è stata chiamata a Palazzo Madama dal presidente Sergio Mattarella. Sarà il consiglio comunale, convocato dal suo presidente Salvatore Di Naro per il prossimo 4 marzo, a esprimersi sul conferimento della cittadinanza onoraria il cui voto favorevole sembra, comunque, scontato, se non plebiscitario. Ma non è l’unico punto in discussione. La pubblica assise, poi, sarà chiamata ad affrontare un nutrito ordine del giorno a partire dall’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e dell’elenco annuale dei lavori. Seguiranno la trattazione della modifica di un articolo del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; dell’istituzione di una commissione di studio, l’approvazione del nuovo regolamento per i controlli interni, l’approvazione del regolamento per il compostaggio domestico, l’adeguamento dei compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti in ottemperanza a un decreto ministeriale del 2018. I consiglieri, infine, dovranno approvare una serie di delibere della giunta municipale adottate con i poteri del consiglio. Singolare l’approvazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e l’amministrazione comunale per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani.

L’ordine del giorno si conclude con una serie di interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri. Alcune delle quali sono molto datate e non più rispondenti alle necessità del momento in cui furono proposte.