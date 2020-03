Favara. Convocazione Consiglio comunale in seduta Straordinaria ed Urgente

Con Prot. n. 10803 del 6 marzo 2020, il Presidente del Consiglio comunale Salvatore Di Naro ha convocato per martedì 10 marzo 2020 alle ore 19:00, il Consiglio comunale in seduta Straordinaria ed Urgente presso la sala consiliare, sita nei locali di Piazza Cavour, per la trattazione degli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

Approvazione estremi dell’urgenza previa nomina scrutatori;

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016- 2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. 118/2011)”.