Favara. Convocazione Consiglio comunale in seduta Straordinaria ed Urgente. Odg Determinazione tariffe TARI anno 2019

Con Prot. n. 23576 del 29 giugno 2020, il Presidente del Consiglio comunale Salvatore Di Naro di convocare il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e urgente, a porte chiuse ed in diretta streaming, per mercoledì 01 luglio 2020 alle ore 19:30 presso la sala consiliare, sita nei locali di Piazza Cavour, per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione estremi d’urgenza;

2) Approvazione Piano Economico Finanziario Servizio Raccolta Rifiuti solidi urbani. Anno 2019;

3) Determinazione tariffe TARI anno 2019.