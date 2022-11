Favara. Convocazione Consiglio comunale in seduta Straordinaria ed Urgente. Odg Variazione di bilancio

Con Prot. n.48732 del 22 novembre 2022, il Presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi di convocare il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e urgente, a porte aperte ed in diretta streaming, per mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 19:30 presso la sala consiliare, sita nei locali di Piazza Cavour, per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la: Variazione di bilancio in Gestione provvisoria ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n.° 267 e successive modificazioni – attuazione della missione 4 – Istruzione e ricerca- componente 1- potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.2 “ Piano di estensione del tempo pieno e mense” del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU progetto per la “Realizzazione nuova mensa scolastica nell’ “ I.C. Falcone e Borsellino” nel Comune di Favara.