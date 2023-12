Favara. Convocazione del consiglio comunale per la sessione ordinaria del 27 Dicembre 2023

Il Consiglio Comunale si riunirà in seduta ordinaria il 27 Dicembre 2023 alle ore 18:30, presso la sala consiliare di Piazza Cavour. La sessione sarà aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming, come deciso dal Presidente.

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione Verbali Sedute Precedenti: Si procederà alla nomina degli scrutatori e all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti (n. 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 17 e 27 dell’anno 2023). Annullamento del DDG N.°4 del 11/01/2019 e Consolidamento del PRG: Presa atto dell’annullamento del Decreto Dirigenziale Generale N.°4 dell’11/01/2019, che approvava il Piano Regolatore Generale (PRG), con conseguente consolidamento definitivo del PRG adottato con Delibera del Commissario ad ACTA n. 13 del 26/02/2015. Ricognizione delle Partecipazioni Pubbliche e Situazione Gestionale dei Servizi Pubblici Locali: Si discuterà della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e della situazione gestionale dei servizi pubblici locali rilevanti all’ente al 31/12/2022. Approvazione del Bilancio Consolidato dell’Esercizio 2019: Si valuterà l’approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2019. Mozione sulla Risoluzione del Conflitto Israelo – Palestinese: Sarà presentata una mozione riguardante la risoluzione del conflitto Israelo-Palestinese.

Il Consiglio affronterà inoltre una serie di interrogazioni urgenti, tra cui lo stato del Centro Storico di Favara, i ritardi nelle consegne delle bollette TARI 2023, la situazione della pavimentazione di Piazza Cavour, la gestione del Servizio Asacom, la situazione debitoria e i commissari straordinari, chiarimenti sull’attività edilizia e urbanistica, nonché i lavori di manutenzione straordinaria nei locali Via Beneficenza Mendola e nel Cimitero di Piana Traversa. Infine, sarà affrontata un’interrogazione riguardante la mancata presentazione della relazione annuale. Questa seduta rappresenta un’importante occasione per discutere delle questioni cruciali per la comunità e adottare decisioni significative per il futuro del Comune.