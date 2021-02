Favara. Copiosa perdita di acqua dalla fontana di Largo Fonte Canali (VIDEO)

Spreco d’acqua e degrado a Favara. La fontana di Largo Fonte Canali nel centro storico della città risulta guasta da qualche giorno. Questa mattina in via Fonte Canali sono stati in molti a notarlo: dalla fontana esce acqua, e fin qui nessuna novità se non fosse che esce da dove non dovrebbe, ossia da un pozzetto alla base della vasca. Con il passare delle ore, l’acqua è riuscita perfino a scavare tra le basole in pietra lavica posati qualche anno fa durante il progetto di “Consolidamento e riqualificazione degli Orti Urbani” denominato ORTUS.



Perdita che secondo quanto spiegano alcuni residenti, dovuto ad un’otturazione della tubatura che porta l’acqua nel Vallone Cicchillo. A quanto pare, risulta otturata dai rifiuti gettati all’interno della vasca. La mancanza di pulizia è evidente anche a ridosso della fontana che insiste proprio al centro della piazza circondata da diverse aiuole non curate.