Favara. Coronavirus, intensificati i controlli in città (VIDEO)

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine in città per verificare che coloro che si muovono lo facciano nel rispetto delle disposizioni del decreto del presidente del Consiglio. E’ opportuno ricordare che si deve essere in possesso dell’autocertificazione che, tra l’altro, deve attestare di non essere sottoposti a quarantena e di non essere risultati positivi al Covid 19.

Qui sotto il video: