Favara. CoronaVirus: Un maremoto che non guarda in faccia nessuno.

La città di Favara sembra che inizia a rispondere al buonsenso di responsabilità che arrivano da ogni parte. La voce del buonsenso potrà forse avere un suono banale, ma in certe circostanze è l’unica cui bisogna prestare ascolto.

Oltre l’urgenza sanitaria, chi sta pagando l’emergenza coronavirus sono anche le attività commerciale ricorrendo a ferie forzate e nei casi peggiori chiusura attività. Un maremoto che non guarda in faccia nessuno e sta travolgendo perfino esercenti storici di Favara.

La zona che abbiamo fotografata (nella foto) è piazza Itria, che fino a qualche giorno fa si presentava caotica come sempre. Invece, questa sera lunedì 9 marzo 2020 alle ore 20:30 la vediamo cosi deserta.

Purtroppo, i commercianti si sono resi conto che, per prevenire i contagi e limitare rischi per la comunità è rispettare le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non dobbiamo dimenticare che il coronavirus è una cosa seria e non sappiamo quando se ne andrà. Passerà sicuramente, ma finché sarà tra di noi, occorre tanta prudenza e senso di responsabilità per sé stessi e per i propri cari. Ricordiamo che nessuno si salva da solo!