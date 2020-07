Favara. Costituita la consulta comunale delle associazioni per i diritti delle persone disabili

Costituita a Favara la consulta comunale delle associazioni per i diritti della persona disabile fisica, psichica e sensoriale. Essa ha lo scopo di contribuire alla diffusione di una cultura di pari opportunità attraverso la costituzione di un sistema sociale di uguali diritti e uguali doveri e di rimuovere ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta della persona con disabilità. Ne fanno parte le associazione che operano nel campo della disabilità: Ad Maiora, Anfass Onlus, Avipad, Amici dell’Anfass, Saieva onlus. La presidenza, per statuto, tocca all’assessore comunale alla solidarietà sociale, in questo caso a Gianluca Caramazza. Oltre a formalizzare la nascita della consulta, con l’incontro avvenuto nell’aula consiliare di piazza Cavour si è proceduto anche a costituire gli organismi e il direttivo. Vice presidente è stato nominato Gerlando Sciumè dell’Anfass onlus, segretario Doriana Felice dell’associazione Ad Maiora. Ne fa parte anche il consigliere comunale Calogero Castronovo essendo componente della commissione solidarietà sociale. La consulta non è a numero chiuso, ragion per cui altre associazioni, qualora lo vorranno, possono chiedere di farne parte.