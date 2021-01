Favara. Covid-19: Cinque positivi su circa 2100 tamponi

Alta la partecipazione alla campagna di screening gratuito dedicato al mondo della scuola favarese.

Nelle giornate d’ieri e oggi, presso gli stand in viale Ambrosini si è presentato quasi il ‘60% degli aventi diritto. Su circa 2100 tamponi effettuati fino alle ore 17.30 di oggi, sono pervenuti 2100 referti, di cui quattro sono risultati positivi nella mattinata di oggi e uno nel pomeriggio. Avvisati immediatamente i loro familiari, sono stati invitati a eseguire il tampone molecolare.

I test sierologici sono stati eseguiti con grande professionalità dall’equipe dell’Asp di Agrigento diretta dal dott. Paolo Consiglio che traccia un primo bilancio e definisce “massiccia” l’adesione dei docenti e degli alunni delle scuole elementari e medie. Grazie anche alla presenza dei vigili Urbani e l’associazione Grifoni che si sono alternati in questo momento di massima attenzione sanitaria. Inoltre, per coloro che non hanno avuto la possibilità di effettuare il tampone, – ci fa sapere il dottore dell’Asp di Agrigento Paolo Consiglio – può recarsi direttamente presso il piazzale Kaos vicino la casa di Pirandello ad Agrigento.