Favara. COVID-19. Iniziata la consegna di mascherine. Ecco come e dove ritirarle (VIDEO)

E‘ partito ieri, martedì 5 maggio, la distribuzione gratuita delle mascherine presso i punti mobili di Favara. Il primo quantitativo di 38.000 mascherine è arrivato e sono già in distribuzione. Una parte di queste è stata consegnata alle forze dell’ordine, al corpo dei vigili Urbani, al personale d’ufficio e comunità. Il restante quantitativo di 35mila dispositivi di protezione individuale (Dpi), sta per essere distribuito su tutte le restanti circoscrizioni di Favara.

Al momento sono impegnate 4 squadre a Favara per un totale di circa una trentina di volontari. Ad oggi sono stati attivati 4 punti mobili per la distribuzione delle mascherine. I volontari dell’ass. Grifoni della Protezione Civile presso il centro C.O. C in Piazza Giarritella, il Gruppo Scout Favara presso lo stadio comunale Bruccoleri dalle ore 10:00/12:00 e dalle 16:00/18:00 e la San Vincenzo.

Per ricevere le mascherine, ogni cittadino munito di codice fiscale e documento d’identità deve recarsi preso il punto di distribuzione e senza creare assembramenti deve aspettare il suo turno. Rispettando il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), i dati sensibili del cittadino verranno registrato in un database appoggiato sul dominio www.favarafa.it gestito dal comune di Favara in modo da non poterne ritirare un’altra mascherina presso un altro punto di distribuzione. Le mascherine saranno consegnate anche alle persone “domiciliate” tramite l’Associazione Pentagramma.

Questo tipo di mascherine Dpi che viene distribuito, sono strettamente personali e non è in alcun modo consentito un utilizzo promiscuo, neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare e mirano soltanto ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, fermo restano l’obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone.