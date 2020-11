Nella mattinata di oggi si sono verificati disservizi presso la postazione drive-in della città dove è stato allestito il punto per i tamponi antigienici. A Favara, nella zona Itria il traffico è andato completamente in tilt. Lunga coda, con attese di oltre un’ora al drive di piazza D’Armi, zona San Francesco. In tilt anche il traffico nell’intera zona, da Via Capitano Callea a Via Pietro Nenni, fino ad arrivare alla rotonda Itria.