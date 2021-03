Favara. Crolla casa in via Pirandello (VIDEO)

Sarebbe potuto accadere qualcosa di grave se la vecchia casa disabitata fosse crollata quando in strada, in via Pirandello, si fossero trovate a passare persone. Invece, fortunatamente, il vecchio stabile è venuto giù quando nessuna transitava nella via. Le macerie sono finite infatti in buona parte in strada, costituendo un notevole pericolo per eventuali passanti. E’ avvenuto attorno alle ore 22:00 di questa sera 28 marzo, crollata presumibilmente per le piogge di questi ultimi tempi. Ricordiamo che la via Pirandello è stata interdetta al traffico automobilistico e pedonale da alcuni mesi.