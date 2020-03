Favara. Da lunedì prossimo, 2 marzo, cambio al vertice della dirigenza all’I.C. “Falcone Borsellino”.

Con un provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V Ambito territoriale di Agrigento -, è stato revocato l’incarico al dirigente scolastico del liceo “M. L. King” prof. Salvatore Pirrera, che era stato nominato in reggenza fino al 31 agosto al posto della dirigente Antonietta Morreale, venuta prematuramente a mancare un mese fa. Al suo posto prenderà servizio la dottoressa Carmela Sgarioto, dirigente scolastico, in servizio fino ad oggi, presso un istituto comprensivo di Reggio Calabria.

AI prof. Salvatore Pirrera sono andati ringraziamenti da parte del corpo docente per la sua fattiva e costante presenza quotidiana nei due plessi dell’Istituto di via Olanda.