Favara. Da martedì 9 dicembre, in onda il talent “The lookmaker Institute”. Tra i partecipanti anche l’hairstylist Marco Vetro

Era la fine di settembre quando sulle pagine di Favaraweb vi avevamo raccontato di un nuovo talent show targato Mediaset che sarebbe andato in onda in prossimità delle feste natalizie. La notizia interessante è che ha partecipare – e a distinguersi fin dalle prime bautte in tv- c’è Marco Vetro, il creativo parrucchiere di Favara.

“Posso ufficialmente annunciare che il programma “The Lookmaker” finalmente verrà messo in onda a partire da domani, martedì 9 dicembre”. A darne notizie è lo stesso Marco Vetro il quale ci ricorda che sarà possibile seguire la bravura a colpi di forbici, lacca, acconciature e performance all’insegna dell’unicità, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

“La partecipazione al talent “The Lookmaker Institute – L’Accademia dell’Immagine”- continua Marco Vetro – avviene dopo una scelta pensata e dopo tanti anni di formazione e studio. Inoltre, avere la possibilità di sfidarmi e confrontarmi con i tanti concorrenti provenienti dalle tante regioni italiane, è sempre arricchente e gratificante tanto a livello professionale che umano. Dopo la registrazione delle varie puntate- conclude Marco- rientravo a casa, nel mio salone e continuavo- continuo sempre- a prendermi cura delle chiome delle mie clienti”.

Nessuno spoiler, ma vi diciamo che Marco si è difeso e destreggiato molto bene tra le sfide proposte in ogni puntata.

Dunque appuntamento da domani su Mediaset Infinity per vedere le puntate di “The lookmaker” con Marco Vetro.