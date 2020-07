Favara. Dal 27/07 al 01/08, il secondo ciclo di disinfestazione del centro urbano e quartieri periferici

Dal lunedì 27 luglio a sabato 1 agosto, si effettuerà la seconda disinfestazione del centro urbano e dei quartieri periferici. L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Favara. Ecco quanto si legge.

P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

SERVIZIO 5 – UFFICIO 3 SANITA’ E PREVENZIONE

SI RENDE NOTO

CHE DAL GIORNO 27 LUGLIO 2020, SARA’ EFFETTUATA LA SECONDA DISINFESTAZIONE DEL CENTRO URBANO E DEI QUARTIERI PERIFERICI, PERTANTO I CITTADINI NELLE NOTTI INTERESSATE DALL’INTERVENTO NON DOVRANNO LASCIARE NEI BALCONI E NEGLI SPAZI APERTI, NESSUN PRODOTTO COMMESTIBILE, BIANCHERIA, ANIMALI ETC. INOLTRE DOVRANNO TENERE BEN CHIUSE TUTTE LE APERTURE DELLE ABITAZIONI.

LE VARIE ZONE SARANNO INTERESSATE DAGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, COME DA CALENDARIO ALLEGATO, CHE SARANNO EFFETTUATI DAL 27 LUGLIO AL 01 AGOSTO 2020, DALLE ORE 23:00 ALLE ORE 05:00.

LE VARIE ZONE SARANNO DISINFESTATE SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:

1. AREA DELIMITATA DALLE VIE REGIONE SICILIANA, CAPITANO CALLEA, VIALE PIETRO

NENNI, VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA: LUNEDI 27 LUGLIO 2020

2. AREA DELIMITATA DALLE VIE REGIONE SICILIANA, CAPITANO CALLEA, VIA AGRIGENTO,

VIA COMPAGNA, VIA CAPORALE MAZZA, CONTRADA PORTELLA: MARTEDI 28 LUGLIO 2020

3. AREA DELIMITATA DALLE VIE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, VIALE PIETRO NENNI, VIA

UGO FOSCOLO, VIA SANT’ANGELO, VIA PIO LA TORRE, VIALE BERLINGUER E TRAVERSE:

MERCOLEDI 29 LUGLIO 2020

4. AREA DELIMITATA DALLE VIE CONTRADA PORTELLA, VIA CAPORALE MAZZA, VIA

COMPAGNA, VIA AGRIGENTO, VIA UGO FOSCOLO, PIAZZA LIBERTA’, VIA UMBERTO, PIAZZA

CAPITANO VACCARO, VIA MENDOLA, INCROCIO VIALE PROGRESSO E VIA EMPEDOCLE:

GIOVEDI 30 LUGLIO 2020

5. AREA DELIMITATA DALLE VIE CONTRADA BURGILAMONE, VIALE CHE GUEVARA, VIALE

ALDO MORO, CORSO VITORIO VENETO, VIA SANT’ANGELO, VIA PIO LA TORRE: VENERDI 31

LUGLIO 2020

6. AREA DELIMITATA DAL VIALE CHE GUEVARA, VIALE A. MORO, CORSO VITTORIO VENETO,

PIAZZA LIBERTA’, VIA UMBERTO, PIAZZA CAPITANO VACCARO, VIALE PROGRESSO:

SABATO 01 AGOSTO 2020