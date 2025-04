Favara, dal 9 maggio torna la Sagra dell’Agnello Pasquale

Dal 9 all’11 maggio 2025 Favara ospiterà una nuova edizione della Sagra dell’Agnello Pasquale, manifestazione dedicata a uno dei prodotti dolciari più rappresentativi della tradizione siciliana. L’evento, promosso dal Comune di Favara, assessorato alle Attività produttive, in collaborazione con la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi, si svolgerà nella centralissima piazza Cavour e nei luoghi più iconici della cittadina chiaramontana. Rispetto alla tradizione, le giornate di promozione del dolce, che è strettamente legato al nome della città, si terranno subito dopo il periodo pasquale per rafforzare un progetto di destagionalizzazione del prodotto. Questo perché ormai l’Agnello Pasquale viene ormai consumato tutto l’anno e rappresenta la sicilianità a livello nazionale. L’Agnello Pasquale di Favara è un dolce tradizionale, che riflette le antiche tecniche pasticcere siciliane, arricchito da ingredienti che lo rendono unico. La sua forma simbolica richiama i riti pasquali della tradizione locale, mentre le materie prime del territorio ne qualificano il sapore e la consistenza: la particolarità sta nella delicatezza dell’impasto, nella cura della realizzazione e nella sua farcitura di pistacchio. Il programma della Sagra dell’Agnello Pasquale di Favara 2025 si svilupperà lungo tre giornate ricche di appuntamenti pensati per valorizzare il patrimonio gastronomico e culturale del territorio. In calendario sono previsti momenti di musica e spettacolo, incontri tematici, masterclass dedicate alla pasticceria tradizionale, degustazioni di piatti tipici e attività pensate per tutte le età. Inoltre, i tradizionali mercatini artigianali completeranno l’offerta di un evento pensato per raccontare l’identità favarese attraverso i suoi sapori, i luoghi e le persone con la loro straordinaria ospitalità. L’Agnello Pasquale favarese è stato oggetto di iniziative promozionali rivolte a un pubblico nazionale e internazionale. In febbraio, ad esempio, è stato presentato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano e, lo scorso marzo, e in Corea del Sud durante una manifestazione organizzata per la promozione di Agrigento e della Valle dei Templi