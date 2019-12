Favara. Dalla pizzeria “Mamma Mia che Pizza“ tabische gratis per i poveri alla vigilia di Natale

Quanti bar, ristoranti e pizzerie sono disposti a lavorare gratis la vigilia di Natale non solo rinunciando a un sicuro guadagno ma addirittura a “perderci” dei soldi offrendo pizze ai poveri?

Sicuramente quasi nessuno ma una “mosca bianca” c’è ed è la Pizzeria ”Mamma Mia Che Pizza” a Favara gestita da Calogero Castronovo (nella foto) che oggi martedì 24 dicembre 2019 ha deciso di rimanere aperto invece di godersi un meritato riposo o prepararsi a festeggiare il Natale in famiglia. Il titolare ha deciso di distribuire una piccola parte dei ricavi ottenuti durante l’anno offrendo tabische gratuite ai poveri di Favara. Pizza a coloro che effettivamente sono poveri, disagiati e sono meno fortunati di tante altre persone.

“Stasera per la vigilia di Natale – scrive il titolare Calogero Castronovo – regaliamo tabische alle famiglie che non possono permettersi una semplice pizza alle famiglie veramente bisognose. Per prenotazioni 3203150278, chi conosce famiglie bisognose questo è il mio numero mi contatti, Buon Natale.”

Stasera quindi, per la vigilia di natale la pizzeria ”Mamma Mia Che Pizza” di Viale Pietro Nenni 35 di fronte rifornimento Eni è pronto a sfamare i meno fortunati che, “dalle 19 in poi”, si presenteranno in pizzeria.

Un’azione benefica alla quale il titolare, ha cercato di non dare risalto, perché non lo fa certo per avere un ritorno pubblicitario gratis ma perché crede in queste cose, ed infatti siamo stati noi di Favaraweb a contattarlo, a fare domande sui particolari, a chiedere notizie, dopo avere visto il post di questa iniziativa sul profilo Facebook del titolare Calogero Castronovo. Ma noi pensiamo che eventi come questi dovrebbero essere divulgati il più possibile e meriterebbero le prime pagine dei giornali perché sono rari e possono fungere da esempio per tanti altri commercianti.