Favara. Dalla tombolata alle Nozze d’Oro: La favola di Vito Crapanzano e Angela Pirrera

Il 29 giugno 2024, presso la Chiesa Itria, Vito Crapanzano e Angela Pirrera si apprestano a celebrare un traguardo straordinario: il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio. Questo viaggio d’amore, iniziato il 27 giugno 1974 nella Chiesa San Vito di Favara, è una storia di passione, dedizione e avventure condivise. La storia di Vito e Angela sembra una fiaba moderna. Si sono incontrati per la prima volta durante una tombolata natalizia tra amici. Il loro incontro è stato segnato da un colpo di fulmine, un amore a prima vista che li ha uniti indissolubilmente. Dopo solo sei mesi di fidanzamento, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio. Dopo le nozze, Vito e Angela hanno scelto di iniziare la loro vita coniugale in Germania. Per sei anni, hanno costruito una nuova vita lontano dalla loro amata Sicilia, affrontando sfide e godendo di nuove esperienze. Il richiamo delle radici, però, è stato troppo forte: hanno deciso di tornare a Favara, dove hanno continuato a crescere la loro famiglia.



La famiglia Crapanzano è cresciuta nel tempo, arricchita dalla nascita di quattro figli: Calogero, Tanina, Gerlando e Carmelo. I figli hanno portato nuova gioia e significato alle loro vite, e ora, con sette adorabili nipoti, la loro casa è sempre piena di amore. La celebrazione nella Chiesa Itria renderà omaggio a una coppia che incarna i valori dell’amore e della perseveranza. Familiari, amici e conoscenti si riuniranno per festeggiare questa pietra miliare, condividendo ricordi e augurando altri anni di felicità e salute. La Redazione di Favaraweb augura a Vito e Angela un felice anniversario e tanti altri anni di felicità insieme.