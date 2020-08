Favara. Dato alle fiamme “El Peskador”. Il consigliere comunale Carmelo Sanfratello: “Speriamo non si corri alla strumentalizzazione, accusando di razzismo i cittadini favaresi.

“Un gesto da condannare, ma che non deve essere strumentalizzato”. Inizia così la nota stampa a firma del consigliere comunale di Favara Carmelo Sanfratello il quale interviene sulla triste vicenda che nella notte scorsa ha visto il peschereccio “El Peskador”- posto sulla Collina Belvedere- dato alle fiamme da mani- al momento della notizia- ancora ignote. ” Purtroppo- continua Sanfratello- il peschereccio, da monumento simbolo di accoglienza è diventato simbolo dell’incuria. Ciò deve far riflettere sulla gestione dei beni pubblici molto spesso abbandonato e non curati. Nel condannare senza se e senza ma il gesto, mi auguro che non si corri alla strumentalizzazione del fatto accusando di razzismo i cittadini favaresi”.