FAVARA: DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. DUE CONIUGI ARRESTATI DAI CARABINIERI.

Nella tarda serata del 5 aprile u.s., in Favara, i Carabinieri della locale Tenenza e della Sezione Operativa della Compagnia di Agrigento, con l’ausilio di 2 unità cinofile, a seguito di perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, due coniugi, un 52enne e una 51enne residenti a Favara, entrambi con precedenti di polizia.

Nello specifico, i militari, nel corso di accurata perquisizione dell’abitazione dei due coniugi, hanno rinvenuto nella loro disponibilità: Grammi 28 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; Un bilancino di precisione; La somma complessiva di euro 3.444,60, ritenuta provento di attività di spaccio.

Lo stupefacente, il bilancino di precisione e il denaro venivano, pertanto, posti sotto sequestro, mentre le due persone, ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono state poste presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il GIP del Tribunale di Agrigento, nel convalidare gli arresti, ha disposto per entrambi la misura cautelare dell’Obbligo di Dimora con prescrizioni.

Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare le responsabilità personali, le quali non sono definitivamente accertate.