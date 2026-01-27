Favara. Diego Giglia fondatore dell’associazione Favara per il futuro: “C’è grande potenziale di sviluppo territoriale ma solo in parte valorizzato”

Interviene con una propria riflessione Diego Giglia, attento osservatore delle dinamiche politiche e sociali di Favara poichè fondatore dell’associazione “Favara per il futuro” che- da anni ormai- intrattiene e dialoga costantemente con la rete connettiva territoriale. E proprio in merito a questa proficua attenzione che Diego Giglia afferma che “Favara dispone di un rilevante potenziale di sviluppo territoriale che, ad oggi, risulta parzialmente valorizzato”. Una riflessione che -senza giri di parole- tocco dei temi cari ai giovani, della quale lo stesso Giglia ne è rappresentante. Continua infatti affermando che “Le opportunità in ambito culturale e ricreativo risultano insufficienti rispetto alle esigenze della popolazione, in particolare delle fasce giovanili, così come carente appare la dotazione di spazi destinati all’aggregazione e all’intrattenimento. Si rende necessario un intervento programmato e coordinato volto alla valorizzazione del patrimonio urbano, al potenziamento dei servizi pubblici e alla realizzazione di infrastrutture sociali adeguate. Tali azioni- conclude Diego Giglia- dovrebbero essere inserite all’interno di una strategia organica di sviluppo locale, capace di incrementare la fruibilità del territorio, rafforzare la coesione sociale e migliorare complessivamente la qualità della vita dei cittadini”.

Un messaggio chiaro dove, alla luce delle attività realisticamente portare avanti in questi anni da chi di dovere, costringe Giglia ad utilizzare il condizionale auspicandoci come collettività che questo intervento diventi una spinta per attenzionare anche questo importante aspetto.