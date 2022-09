Favara. Disposto mandati di pagamento per acquistare gasolio necessario a far funzionare gli impianti di riscaldamento per le scuole

Questa mattina il Comune ha disposto i mandati di pagamento per consentire agli istituti scolastici di acquistare il gasolio necessario a far funzionare gli impianti di riscaldamento. L’atto è stato firmato con notevole anticipo rispetto al passato per consentire alle scuole di usufruire dello sconto oggi previsto per l’approvvigionamento di carburante e mitigare, per quanto possibile, l’enorme aumento dei prezzi. “Si tratta di un provvedimento che ha richiesto settimane di lavoro data la complessa situazione economica dell’ente ma che, ci auguriamo, permetterà ai dirigenti scolastici di far partire per tempo il riscaldamento questo inverno ma soprattutto, di fare “scorta” in considerazione della pesante crisi energetica che si sta abbattendo anche sul nostro Paese” è il commento del sindaco di Favara Antonio Palumbo.