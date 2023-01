Favara. Disservizi postamat. Il consigliere Pasquale Cucchiara invita l’amministrazione comunale a inviare una nota di protesta

Il consigliere comunale Pasquale Cucchiara invita l’amministrazione comunale a inviare una nota di protesta a Poste Italiane per il mal funzionamento del postamat.

“È inqualificabile – fa sapere il consigliere Cucchiara– il fatto che sempre più spesso molti concittadini non riescano a prelevare denaro contante in nessuna delle tre strutture postali della città. A causa di questo costante disservizio molti concittadini sono costretti a recarsi nelle vicine strutture postali di Castrofilippo e Villaggio Mosè per prelevare denaro contante. È un fatto intollerabile.

Inoltre, è comprensibile che la società Poste Italiane tuteli la salute dei cittadini e dei lavoratori dei vari sportelli cadenzando gli ingressi, evitando assembramenti e attivando il servizio di prenotazione online ma, in relazione all’età media degli utenti, dovrebbe anche trovare soluzioni alternative per evitare le lunghe attese sotto il sole cocente d’estate e al freddo di inverno,

Una società solida e consolidata in tutto il territorio nazionale come Poste Italiane non può permettersi di offrire questi disservizi”.