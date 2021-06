Favara. Distrutta la statua di Padre Pio di via Ugo Foscolo: spaccata in tre pezzi

Deprecabile gesto a Favara. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno deturpato la statua di San Pio piazzata nel spartitraffico di via Ugo Foscolo e realizzata in gesso. Chi ha agito, si è accanito sul santo staccandolo letteralmente dal piedistallo spaccandolo in tre pezzi con condizioni tali che ne rendono impossibile il restauro. L’amara scoperta è stata fatta da alcuni cittadini. Grande sdegno in città per il gesto la cui notizia è rimbalzata anche sui social. Vandalismo o blasfemia? se si tratti di una violenza blasfema consapevole, -come a prima vista sembra – o di un mero atto di vandalismo, comunque grave e comunque offensivo.