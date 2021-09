Favara, Diventerà Bellissima incontra il candidato a sindaco Totò Montaperto

Si è concluso a Favara presso il giardino della Farm Cultural Park il tour dell’Assessore Regionale alla Salute della Sicilia Ruggero Razza e della deputata regionale Giusi Savarino incontrando il candidato a sindaco alle amministrative del prossimo 10 ottobre, Totò Montaperto.

“Stiamo lavorando ad una lista importante a sostegno di Montaperto, un professionista che stimiamo e che riconosciamo nelle sue competenze la capacità di risollevare le sorti di questa città, ha dichiarato l’onorevole Giusy Savarino. Non dobbiamo fare l’errore di pensare al mero risultato elettorale, bensì, dobbiamo impegnarci a costrutti un gruppo solido, coeso e soprattutto competente, che possa dare il giusto contributo al nostro partito ma soprattutto alla città di Favara”.

Nel pieno rispetto delle norme antiCovid e in presenza di simpatizzanti del movimento del presidente Nello Musumeci #DiventeràBellissima, l’assessore Razza ha sottolineato: “dobbiamo mettere a disposizione la competenza della nostra classe dirigente, l’entusiasmo dei nostri giovani, la voglia di cambiamento e soprattutto il desiderio di essere in una realtà bellissima come quella di Favara con la voglia di essere determinanti in questa campagna elettorale, con un’attenzione maggiore da parte del Governo Regionale che in questi anni non è stata neppure richiesta”.

Il candidato Montaperto, dopo gli interventi a suo sostegno dell’on Savarino e dell’ass. Razza, ha ribadito il suo personale impegno a contribuire per il bene di Favara e dei suoi cittadini. “Sono orgoglioso dell’appoggio di Diventerà Bellissima, dice il candidato Montaperto. Noi abbiamo sposato un motto #Insiemesipuò, perché abbiamo bisogno dell’aiuto sia dei cittadini e di tutta la comunità, e sia l’aiuto della politica regionale in questo momento di grave crisi che sta attraversando Favara”.