Favara. Divieto di volantinaggio, multato giovane e società (VIDEO)

Sorpreso a distribuire volantini per pubblicizzare i prodotti di negozi e supermercati. Nell’ambito dei controlli per la difesa dell’ambiente e del decoro cittadino, infatti, la Polizia Municipale seguendo le direttive dell’ordinanza emessa dal sindaco di Favara, Anna Alba, ha elevato un verbale di contestazione per violazione amministrativa relativamente al divieto di volantinaggio nelle vie cittadine. Con l’ordinanza che impone il divieto, il giovane e la società che gestisce la distribuzione sono stati contestate la violazione amministrativa relativa al divieto di volantinaggio nelle vie cittadine. Dovranno sborsare 427 euro.