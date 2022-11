Favara. Domani 12 novembre si ricorda le vittime delle miniere in Sicilia

Domani 12 novembre avrà luogo la giornata dedicata alla commemorazione delle vittime delle miniere in Sicilia. L’evento si terrà alle ore 9:30 dinanzi al monumento per i caduti nelle miniere di Favara, sito al cimitero di Via Capitano Callea. In tale occasione la Proloco Castello e l’Amministrazione Comunale renderanno omaggio ai propri concittadini minatori, venuti a mancare nell’esercizio di tale mestiere. Interverranno il Sindaco, il Presidente della Proloco, Don Calogero Lo Bello vicario delle chiese di Favara, con la partecipazione inoltre della Lega Zolfataia tramite il suo rappresentante Calogero Matina.

Verrà esposta una breve relazione preparata dalla Proloco Castello tramite il socio Prof. Antonio Arnone, al fine di portare alla memoria non solo i minatori ma anche i “carusi” delle miniere di Favara. In questa occasione avrà luogo altresì la presentazione di un’apposita iniziativa votata a ridare nuova vita alla figura dei “carusi” delle miniere di zolfo. A tale scopo, infatti, la Proloco intende realizzare una piccola statuetta da inserire nei presepi del prossimo Natale. Saranno coinvolte tutte le scuole del territorio affinché ogni realtà possa realizzare il proprio “caruso” iniziando dal modello realizzato dall’artista Carmelo Sciumè, socio della Proloco. La lettura sarà invece a cura di Sonia Pullara. Le scuole e le associazioni tutte sono invitate ad intervenire.