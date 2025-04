Favara, domani in scena “Donna de Paradiso” presso la Chiesa Madre. Una rappresentazione tra musica e spiritualità per vivere la Pasqua

Domani, 10 aprile, alle ore 19:00, la Chiesa Madre di Favara sarà il palcoscenico di un evento che promette di emozionare il pubblico: “Donna de Paradiso”, una potente rappresentazione drammatica tratta dall’opera di Jacopone da Todi. L’Associazione San Calogero e l’Associazione 101 presentano questo spettacolo che esplora il dolore della Vergine Maria di fronte alla morte di Cristo, offrendo una riflessione profonda e spirituale in occasione delle celebrazioni pasquali. La rappresentazione, diretta artisticamente da Giovanni Giglia, coinvolgerà 65 tra musicisti, attori e coristi. Tra i protagonisti ci saranno Don Salvo Casà nel ruolo di Cristo, Giusy Moscato in quello di Maria, Carmen Virone come Maddalena, Lillo Zarbo nel ruolo di Nunzio, e numerosi altri artisti tra cui l’orchestra dell’I.C. “A. Camilleri”, Marcella Lattuca, Luisa Lo Verme e con la partecipazione straordinaria del coro dell’Associazione “The Angels APS” formato dai musicisti Roberto Saccà (clarinetto), Myriam Russello (flauto) e Carmelo Capodici (cantante). Il progetto scenico è curato da Giacomo Sorce, i costumi sono di Enza Caramazza, e la regia è affidata a Giovanni Giglia con la collaborazione di Giovanna Abate. La presentazione sarà a cura di Antonella Vita. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.