Favara, domani la Fiera di Ferragosto: Viabilità modificata e divieti di sosta

Per consentire lo svolgimento della Fiera di Ferragosto che si terrà domani, è stata disposta una modifica al traffico nelle zone interessate dall’iniziativa commerciale. A partire dalle 7 del 15 agosto e fino alle ore 15 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione e la chiusura al transito veicolare della via Agrigento nel tratto da angolo via Ragusa ad angolo via Compagna. Intanto l’assessore alle Attività produttive Angelo Airò Farulla, nell’invitare i cittadini a partecipare numerosi ad un’iniziativa sempre molto attesa e che rappresenta una tradizione a Favara, ricorda agli operatori economici che intendono partecipare alla fiera d’autunno che si svolgerà dal 25 al 28 di ottobre, che saranno accettate unicamente le istanze che perverranno digitalmente tramite il portale “impresainungiorno” a partire dall’ 1 agosto ed entro l’1 ottobre 2024. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute via pec o a mano.