Favara. Domani mattina il Flash mob “Uomini in scarpe rosse”

Si terrà domani, sabato 27 novembre, per la prima volta a Favara il flash mob “Uomini in scarpe rosse”, voluto dall’Amministrazione comunale e con la partecipazione dello Juventus Club e l’Inter Club di Favara, per sensibilizzare la collettività sul tema del contrasto alla violenza sulle donne.

L’iniziativa, svoltasi per la prima volta a Biella, vede appunto la partecipazione di soli uomini, tutti caratterizzati da scarpe e mascherina rossa.

La marcia silenziosa si svilupperà in fila indiana partendo da piazza Kennedy alle 11.30 per terminare in piazza Cavour, davanti alla panchina rossa dedicata alla memoria di Lorena Quaranta.