Favara. Domani sarà ufficialmente costituita SPAB, Società per Azioni Buone.

Docenti, comuni cittadini, imprenditori, esponenti delle realtà associative e degli ordini professionali, si costituiscono in un’impresa che utilizzerà i propri capitali per progettare e realizzare iniziative che promuovano una migliore qualità della vita. Si tratta in altre parole di pensare e implementare concretamente il presente e il futuro delle nostre Comunità senza dover più aspettare la politica o lo Stato. Se fosse davvero possibile?

Mobilità sostenibile, salute, servizi, incremento del valore immobiliare della città attraverso la rigenerazione e/o la riconversione degli spazi sono le prime direttrici di questa impresa che coniuga profitto economico, profitto sociale ed ecologico.

Il presupposto è che nelle città del Sud ci sia tutto: spazi da trasformare in luoghi funzionali, denari, professionalità. SPAB è solo il propulsore di tutto questo, un sollecitatore di convergenza tra pubblico e privato per il bene comune. Nell’ultimo anno in Italia, i depositi in banca di famiglie e imprese risultano essere aumentati di 180,7 miliardi di euro, salendo a 1.743,9 miliardi. Si tratta di un’impennata annuale dell’11,6%. L’idea è di invitare le persone a dirottare una piccolissima parte di questi risparmi in progetti che abbiano un impatto nel loro futuro quotidiano, contribuendo per esempio a ridurre l’esodo dei loro figli in cerca di occupazione.

L’atto di costituzione della società sarà una cerimonia dal forte valore simbolico. I settanta Soci fondatori si disporranno in cerchio, alla presenza di un Notaio, ma non tra le mura di uno studio bensì in Piazza, ognuno con un albero accanto. Il primo atto di SPAB sarà infatti donare al Comune di Favara 70 alberi, ma c’è già in cantiere un progetto per la partecipazione a un Bando di Fondazione con il SUD sulla mobilità sostenibile.

Il CDA sarà a prevalenza femminile, e anche a partire da questo, Favara e SPAB possono divenire il laboratorio in cui applicare le idee più innovative per migliorare la qualità della vita all’interno del centro urbano. Florinda Saieva, Founder di Farm, socia e ideatrice di SPAB commenta: “Da oggi ogni cittadino potrà̀ essere azionista e quindi proprietario di un piccolo pezzo di città. Vogliamo semplicemente far sedere allo stesso tavolo persone che possiedono immobili strategici per lo sviluppo con chi dispone di risorse per fare degli investimenti in denaro insieme a coloro che hanno le competenze per portare avanti un percorso di cambiamento”.

In SPAB uno degli strumenti chiave del capitalismo e dell’economia si sposa con la parola Buone, plasmandosi a una nuova visione di società più consapevole, inclusiva e impegnata a migliorare la propria città e la vita dei cittadini. Di tutti i cittadini.