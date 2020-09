Favara. Domani “stop” alla raccolta di umido, si effettuerà carta e cartone

Il comune di Favara con una comunicazione urgente annuncia che domani mattina la raccolta dell’umido non verrà effettuata.

La comunicazione indirizzata alla cittadinanza, avverte che a causa dell’impossibilità di conferimento presso l’impianto di Lercara Friddi, – non dipendente dalla volontà del comune Favara – la raccolta di umido, programmata per domani mattina, giovedì 3 settembre, non verrà effettuata. Pertanto, domani mattina verrà raccolta carta e cartone.

In allegato l’ordinanza sindacale n^100: