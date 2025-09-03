Favara, domani unica tappa provinciale per la Carovana della Pace

Favara sarà l’unica tappa in provincia della Carovana della Pace, l’iniziativa promossa da Acli su scala nazionale, che attraverserà l’Italia fino a dicembre per promuovere pace, disarmo e giustizia sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro. L’iniziativa gode del sostegno del Comune e di numerose associazioni, sigle e realtà cittadine. Tutti gli aderenti invocano lo stop alle violenze, con il pensiero rivolto all’Ucraina, alla Palestina e ad altri scenari di guerra e conflitto nel mondo. Favara è stata scelta per il suo impegno sui temi della pace, che lo scorso mese ha portato al gemellaggio con Gaza. I cortei partiranno domani mattina alle 10.30 da piazza don Giustino e piazza Angelo Giglia, per congiungersi in piazza Cavour, dove si terranno le iniziative previste. L’invito è aperto a tutti i cittadini, per partecipare a un momento dal forte valore sociale.