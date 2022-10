Favara. Domenica 16 ottobre mattinata di solidarietà per raccogliere materiale scolastico da destinare alle famiglie bisognose

Una lodevole iniziativa quella promossa dal Comune di Favara, dall’assessore Angelo Airò Farulla in collaborazione con AIDO, che si terrà domenica 16 ottobre in Piazza Cavour, a partire dalle ore 10.00. Obiettivo centrale è quello di raccogliere materiale scolastico da destinare alle famiglie bisognose, così da garantire ai loro figli un avvio di anno scolastico nel miglior modo possibile. Dunque, via libera alla donazione di matite, penne, quaderni, colori a cera, colori a matita, dati, zaini e cosi via. Tutto il materiale recepito, verrà raccolto e poi distribuito dallo Sportello Solidale Fratelli Tutti. Per avere maggiori informazioni e per iniziare già a donare senza attendere domenica 16 ottobre, è possibile contattare i seguenti numeri: 3209666361 Giuseppina Pitruzzella, oppure il 3470092677 Giuseppe Vitello. Durante la mattinata, ci saranno momenti di animazione per allietare i più piccoli, a cura di Donatella Animazione. L’evento è sponsorizzato da Bluecoop Ristorazione collettiva e William Official Store, ai quali va il ringraziamento degli organizzatori, e che già hanno donato materiale scolastico. Allora, appuntamento domenica 16 ottobre alle ore 10.00 presso Piazza Cavour, per rendere libera l’istruzione.